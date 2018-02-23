В Баку направлен в суд протокол о незаконном исполнении религиозных обрядов (ФОТО)

23 февраля 2018 19:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В поселке Бузовна Хазарского района Баку сотрудники Госкомитета по работе с религиозными структурами, МВД и Службы госбезопасности провели осмотр незаконного места поклонения под названием «Имам Зейналабдин», говорится в пятницу в сообщении госкомитета.

Во время осмотра было выявлено незаконное исполнение религиозных обрядов, а также нарушение соответствующих статей закона «О свободе вероисповедания».

В связи с этим в отношении Фархада Ахмедова, исполнявшего незаконный религиозный обряд, сотрудниками Госкомитета по работе с религиозными структурами был составлен протокол по статье 515.0.2 Кодекса по административным проступкам и направлен в суд.

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