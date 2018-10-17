Гражданин Азербайджана пытался провезти оружие из России (ФОТО)

17 октября 2018 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту «Самур» Северного территориального таможенного управления был задержан возвращающийся из России гражданин Азербайджана, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана, распространенном в среду.

В ходе личного досмотра у гражданина были обнаружены психотропное вещество и пневматический пистолет калибра 4,5 мм.

При проверке багажа были найдены также электрошокер, 131 патрон и запчасти для пневматического пистолета.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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