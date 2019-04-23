В Баку произошла цепная авария (FOTO)

БАКУ /Trend/ - На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошла цепная реакция с участием трех автомобилей - "Mercedes E-class", "Toyota Prado", а также "Toyota", которая, в свою очередь, ударилась об находящийся впереди автомобиль, сообщает во вторник Trend.

По словам очевидцев, авария произошла из-за несоблюдения дистанции между автомобилями, движущимися в направлении города.

В результате автомобилям был нанесен материальный ущерб.

Из-за ДТП на вспомогательной дороге проспекта возникла пробка.

(Автор: Джейхун Алиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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