Пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы (ФОТО)

20 августа 2019 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании электрического кабеля между 13 и 14 этажами жилого дома в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили Trend во вторник в МЧС, на место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и спасательные силы службы особого риска.

Жители здания эвакуированы. Продолжается тушение пожара.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Эльдар Джанашвили)

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  • Пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы (ФОТО)
  • Пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы (ФОТО)
  • Пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы (ФОТО)
  • Пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы (ФОТО)
  • Пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы (ФОТО)
  • Пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы (ФОТО)
  • Пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы (ФОТО)
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