Пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании электрического кабеля между 13 и 14 этажами жилого дома в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили Trend во вторник в МЧС, на место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и спасательные силы службы особого риска.
Жители здания эвакуированы. Продолжается тушение пожара.
(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Эльдар Джанашвили)
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