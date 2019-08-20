Пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС поступила информация о возгорании электрического кабеля между 13 и 14 этажами жилого дома в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили Trend во вторник в МЧС, на место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и спасательные силы службы особого риска.

Жители здания эвакуированы. Продолжается тушение пожара.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Эльдар Джанашвили)

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