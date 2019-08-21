Предотвращено распространение пожара в Гирканском национальном парке на близлежащие территории (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Предотвращено распространение пожара в Гирканском национальном парке на близлежащие территории, сообщили Trend в среду в министерстве экологии и природных ресурсов.

Однако в некоторых высокогорных районах со сложным рельефом наблюдается задымление. Ведутся работы по полному тушению на данных участках.

Сотрудники министерства экологии и МЧС, а также местные жители прилагают для этого все усилия, используя все возможные средства, говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)

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