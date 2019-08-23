В результате ДТП в Гаджигабуле госпитализировано восемь человек

БАКУ /Trend/ - В связи с дорожно-транспортным происшествием (ДТП) в Гаджигабульском районе Азербайджана, восемь человек обратились в Ширванскую центральную районную больницу с травмами различной степени, сообщили в пятницу Trend в министерстве здравоохранения.

В сообщении отмечается, что среди обратившихся пять женщин (в возрасте 62, 52, 36, 20, 17 лет) и трое - мужчин (в возрасте 43, 47 и 14 лет). Ожидается, что в течение суток шестеро из них будут переведены на амбулаторное лечение, в силу незначительности полученных травм. Двое других пострадавших, 62-летняя женщина и 43-летний мужчина продолжают лечение в травматологическом отделении Центральной районной больницы. Состояние их здоровья оценивается как стабильное и умеренно-тяжелое.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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