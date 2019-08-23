В результате ДТП в Гаджигабуле госпитализировано восемь человек

23 августа 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с дорожно-транспортным происшествием (ДТП) в Гаджигабульском районе Азербайджана, восемь человек обратились в Ширванскую центральную районную больницу с травмами различной степени, сообщили в пятницу Trend в министерстве здравоохранения.

В сообщении отмечается, что среди обратившихся пять женщин (в возрасте 62, 52, 36, 20, 17 лет) и трое - мужчин (в возрасте 43, 47 и 14 лет). Ожидается, что в течение суток шестеро из них будут переведены на амбулаторное лечение, в силу незначительности полученных травм. Двое других пострадавших, 62-летняя женщина и 43-летний мужчина продолжают лечение в травматологическом отделении Центральной районной больницы. Состояние их здоровья оценивается как стабильное и умеренно-тяжелое.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ДТП на востоке Кубы погибли шесть человек
Другие страны 04:55
В Мали шесть человек погибли в ДТП с грузовиком
Другие страны 22 августа 21:26
В ДТП в Турции пострадали пять человек
Турция 21 августа 00:16
Три человека пострадали в ДТП в Баку
Происшествия 20 августа 00:04
Крупное ДТП в Турции: более 30 пострадавших
Турция 18 августа 11:22
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции
Турция 18 августа 04:29
Лента новостей
Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов жары
Общество 12:52
Производство химпродукции в Казахстане выросло в денежном выражении более чем втрое
Бизнес 12:49
Узбекистан наладит поставку в Афганистан двух моделей грузовиков КамАЗ
Бизнес 12:46
В Индии четыре человека погибли после обрушения стены храма
Другие страны 12:46
Petronas, Dragon Oil ведут переговоры с Туркменистаном о продлении договоров по освоению Каспия
Энергетика 12:39
Узбекистан планирует довести долю ВИЭ в энергетике до 25%
Энергетика 12:35
ООН консультирует Туркменистан в вопросах таможенного контроля
Туркменистан 12:31
В Туркменистане запущен завод по выпуску керамических кирпичей
Бизнес 12:28
На Майорке на кладбище нашли незахороненные останки сотен человек
Европа 12:27