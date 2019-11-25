Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителя государственной границы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 23 ноября на служебной территории погранзаставы отряда «Горадиз», близ села Беюк Бахманлы Физулинского района, пограничный наряд заметил двух человек, которые пытались перейти границу из Ирана в Азербайджан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Погранзастава была поднята по команде «К оружию», служебная территория была полностью перекрыта, началось преследование нарушителей границы. Нарушителям была отдана команда «Стоять!», совершен предупредительный выстрел в воздух. Но они отказались выполнить приказ пограничников и открыли по ним огонь.

В соответствии с законом «О государственной границе» было применено оружие, один из нарушителей госграницы был нейтрализован. Другому нарушителю удалось скрыться на территорию Ирана.

На месте происшествия были обнаружены марихуана и метамфетамин общим весом 2595 грамм, мобильный телефон, нож и две гильзы.

При осмотре территории с участием представителя иранской стороны было установлено, что погибшим на месте нарушителем границы является гражданин Ирана.

В настоящее время сотрудники погранвойск Государственной пограничной службы и Военной прокуратуры Физулинского района проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия в связи с данным фактом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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