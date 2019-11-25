Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителя государственной границы (ФОТО)

25 ноября 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 23 ноября на служебной территории погранзаставы отряда «Горадиз», близ села Беюк Бахманлы Физулинского района, пограничный наряд заметил двух человек, которые пытались перейти границу из Ирана в Азербайджан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Погранзастава была поднята по команде «К оружию», служебная территория была полностью перекрыта, началось преследование нарушителей границы. Нарушителям была отдана команда «Стоять!», совершен предупредительный выстрел в воздух. Но они отказались выполнить приказ пограничников и открыли по ним огонь.

В соответствии с законом «О государственной границе» было применено оружие, один из нарушителей госграницы был нейтрализован. Другому нарушителю удалось скрыться на территорию Ирана.

На месте происшествия были обнаружены марихуана и метамфетамин общим весом 2595 грамм, мобильный телефон, нож и две гильзы.

При осмотре территории с участием представителя иранской стороны было установлено, что погибшим на месте нарушителем границы является гражданин Ирана.

В настоящее время сотрудники погранвойск Государственной пограничной службы и Военной прокуратуры Физулинского района проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия в связи с данным фактом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителя государственной границы (ФОТО)
  • Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителя государственной границы (ФОТО)
  • Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителя государственной границы (ФОТО)
  • Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителя государственной границы (ФОТО)
  • Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителя государственной границы (ФОТО)
  • Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителя государственной границы (ФОТО)
  • Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителя государственной границы (ФОТО)
  • Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителя государственной границы (ФОТО)
Новости по теме
В Иране заявили, что США не имеют права вмешиваться в ядерную сделку
Ядерная программа 11:42
Иран инвестировал в особые экономические зоны двух провинций
Бизнес 11:21
Иран прогнозирует увеличение рыбной продукции на 15%
Бизнес 10:12
Добыча газа с иранского месторождения Южный Парс увеличится на 680 млн кубометров
Энергетика 10:10
Власти Ирана заявили, что среди зачинщиков беспорядков в стране выявлены сторонники ИГ
Иран 24 ноября 16:12
В Иране арестованы около 180 зачинщиков беспорядков
Иран 24 ноября 12:54
Лента новостей
Перевалка грузов из России через порты Турции превысила 45 млн тонн
Турция 14:16
Ремонтно-восстановительные работы в Бибиэйбате займут несколько месяцев
Общество 14:15
В начальных классах школ Азербайджана надо отменить домашнее задание
Общество 14:07
Ашхабад и Минск провели политконсультации
Туркменистан 14:05
Общий объем небанковских депозитов в банковском секторе Грузии увеличился
Финансы 14:00
Какие рынки сбыта откроет для Казахстана развитие "халал" продукции?
Бизнес 13:57
Узбекско-корейское СП закупит запчасти
Тендеры 13:52
Подписаны соглашения на $1,3 млрд по итогам инвестфорума в Самарканде
Бизнес 13:50
Испанская компания планирует строительство завода в Узбекистане
Бизнес 13:50