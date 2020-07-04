В Баку выявлено около 200 кг некондиционного мяса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) выявило в Баку около 200 килограммов конины, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.

Во ходе осмотра приусадебного участка в поселке Локбатан Гарадагского района столицы было обнаружено около 200 килограммов конины неизвестного происхождения, не имеющей справки ветернарно-санитарной экспертизы, с резким запахом.

Во время проверки в строении типа фермы были обнаружены 4 лошадиные головы, живые овцы и козы для убоя.

Взятые пробы были представлены в соответствующую лабораторию Агентства.

Расследования по факту продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)