В Баку выявлено около 200 кг некондиционного мяса (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) выявило в Баку около 200 килограммов конины, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.
Во ходе осмотра приусадебного участка в поселке Локбатан Гарадагского района столицы было обнаружено около 200 килограммов конины неизвестного происхождения, не имеющей справки ветернарно-санитарной экспертизы, с резким запахом.
Во время проверки в строении типа фермы были обнаружены 4 лошадиные головы, живые овцы и козы для убоя.
Взятые пробы были представлены в соответствующую лабораторию Агентства.
Расследования по факту продолжаются.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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