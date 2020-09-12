Суд отклонил ходатайство арестованного экс-посла Азербайджана в Сербии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении арестованного экс-посла в Сербии Эльдара Гасанова на домашний арест, сообщает в субботу Trend.

На заседании под председательством судьи Бабека Панахова, ходатайство было рассмотрено и отклонено.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности в связи с допущенными некоторыми должностными лицами МИД Азербайджана многочисленными противозаконными действиями, наносящими вред охраняемым законом интересам государства с умышленным использованием своих полномочий вразрез со служебными интересами, злоупотреблением служебными полномочиями, хищением и взяточничеством, к уголовной ответственности были привлечены глава Управления делами МИД, председатель Тендерной комиссии Фархад Моллазаде, начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров и другие.

В ходе текущего уголовного расследования была получена новая информация о хищении бюджетных средств, выделенных по направлениям деятельности министерства иностранных дел. На основании собранных материалов соответствующим решением назначена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе финансовых проверок возникли обоснованные подозрения в том, что посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглы потратил значительные бюджетные средства не по назначению и совершил другие правонарушения. В рамках проведенного следствия Эльдар Гасанов был арестован в качестве подозреваемого.

Ему выдвинуто обвинение по ст. 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 308-1.1 (нецелевое расходование бюджетных средств) УК АР.

Решением Сабаильского районного суда в его отношении до 3 ноября избрана мера пресечения в виде ареста.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)