МЧС продолжает работы по спасению в Барде, подвергнутой ракетным ударам ВС Армении
БАКУ /Trend/ - Нарушая гуманитарный режим прекращения огня, Армения продолжает обстреливать гражданские объекты из тяжелой артиллерии и ракет, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.
Сегодня в результате ракетных ударов со стороны ВС Армении в городе Барда разрушено несколько гражданских объектов, автомобили пришли в непригодное состояние. На территорию привлечены соответствующие силы МЧС. В результате ракетных ударов погибли 19, ранены около 60 человек.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Дополнительная информация будет сообщена позднее.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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