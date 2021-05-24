В Баку произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщили в понедельник Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
На трассе Баку - поселок Мардакян столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус.
"В результате ДТП двое мужчин и одна женщина скончались на месте, шесть человек с различными травмами доставлены в Клинический медцентр №3", - сказали в понедельник Trend на Станции скорой помощи минздрава.
ДТП привело к образованию затора на трассе.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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