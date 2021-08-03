В Ярдымлинском районе продолжают тушить лесной пожар

БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы по тушению пожара в лесополосе на территории со сложным рельефом вблизи села Хонуба Ярдымлинского района Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в совместной информации МЧС и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

К тушению пожара и предотвращению его распространения на другие территории привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, войска Гражданской обороны и соответствующие силы Южного регионального центра МЧС, один вертолет авиационного отряда, сотрудники Центра лесного хозяйства и Регионального управления экологии Министерства экологии и природных ресурсов, а также местные жители.

Отметим, что возникновение пожара в высокогорной местности со сложным рельефом затрудняет привлечение к тушению специальной техники, и по этой причине для тушения используется в основном ручной труд.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)