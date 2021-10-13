По факту тяжелого ДТП в Баку возбуждено уголовное дело

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту тяжелого ДТП в Баку, в результате которого погибли пять и пострадал 21 человек, сообщили в среду Trend в Главном управлении государственной дорожной полиции столицы.

Предварительно подтверждена гибель пяти человек.

«Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое. По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) УК Азербайджана», - сказали в управлении.

Отметим, что тяжелое ДТП произошло на Сураханской круговой развязке.

Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве, грузовик Mercedes с номерными знаками 99 DH 343, двигавшийся в направлении поселка Мардакян, столкнулся с пассажирским автобусом (номерные знаки 10 TH 116), находившимся во временной эксплуатации Ayshan LTD и курсировавшим по маршруту №171. После столкновения с грузовиком автобус перевернулся.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика уснул за рулем.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)