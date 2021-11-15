Прокуратура распространила информацию о подорвавшемся на мине жителе Агдама

БАКУ /Trend / - 15 ноября в 17 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что Агаев Заур Иса оглу (1980 года рождения) подорвался на противопехотной мине на территории освобожденного от оккупации села Тагибейли Агдамского района.

Как сообщили Trend в Агдамской районной прокуратуре, установлено, что Заур Агаев погиб в результате подрыва на мине, когда занимался сельскохозяйственной деятельностью на указанной территории.

По данному факту Агдамской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование продолжается.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)