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В Сальяне столкнулись два грузовика "КамАЗ", есть погибший

Происшествия Материалы 9 января 2023 14:44 (UTC +04:00)
В Сальяне столкнулись два грузовика "КамАЗ", есть погибший

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - На 68-м километре автомагистрали Алят-Астара-граница с Ираном на участке, проходящем по территории Сальянского района Азербайджана, столкнулись два грузовика "КамАЗ", есть погибший и раненые.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Согласно информации, грузовой автомобиль марки "КамАЗ" под управлением жителя Масаллинского района Меджидова Араза Ариф оглу столкнулся с другим грузовым автомобилем марки "КамАЗ", за рулем которого находился житель Лянкяранского района Агамалиев Эльман Рагим оглу..

В результате ДТП Араз Меджидов получил травмы, пассажир Кичибеков Рахиб Эльбейи оглу скончался на месте происшествия

По факту ДТП проводится расследование.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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