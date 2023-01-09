В Сальяне столкнулись два грузовика "КамАЗ", есть погибший

БАКУ /Trend/ - На 68-м километре автомагистрали Алят-Астара-граница с Ираном на участке, проходящем по территории Сальянского района Азербайджана, столкнулись два грузовика "КамАЗ", есть погибший и раненые.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Согласно информации, грузовой автомобиль марки "КамАЗ" под управлением жителя Масаллинского района Меджидова Араза Ариф оглу столкнулся с другим грузовым автомобилем марки "КамАЗ", за рулем которого находился житель Лянкяранского района Агамалиев Эльман Рагим оглу..

В результате ДТП Араз Меджидов получил травмы, пассажир Кичибеков Рахиб Эльбейи оглу скончался на месте происшествия

По факту ДТП проводится расследование.

(Перевод: Нубар Кулузаде)