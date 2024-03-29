На территории города Хырдалан обнаружено 12 гранат - МЧС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Абшеронского района, города Хырдалан.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МЧС, в связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

"После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия было обнаружено 12 ручных гранат F-1, 4 запала УЗРГМ, пригодных для боевого применения.

Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации специалистами группы Службы спасения особого риска.

Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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