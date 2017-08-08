Убийство мирного населения, и в том числе детей - политика государственного терроризма военно-политического руководства Армении - МИД

8 августа 2017 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате обстрелов Арменией населенных пунктов на линии соприкосновения войск, а также вдоль границы с Азербайджаном и намеренного обстрела гражданских лиц 7 августа был ранен 13-летний житель села Гаралар Товузского района Азербайджана Рамин Юсифов, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Еще раз заявляем, что ответственность за шаги, которые должен будет предпринять Азербайджан для предотвращения провокаций и атак Армении, в полной мере возлагается на Армению", - сказал Гаджиев.

4 июля в результате намеренного обстрела с применением тяжелого вооружения села Алханлы в Физулинском районе Азербайджана армянскими войсками были убиты 51-летняя Сахиба Аллахвердиева и ее двухлетняя внучка Захра Гулиева, а также тяжело ранена Сарвиназ Гулиева.

"Несмотря на то, что это зверство со стороны Армении, и в особенности то, что мишенью стали ребенок и женщины, было резко осуждено международной общественностью, Армения не сделала выводов из своих грязных действий, и совершила новое варварское деяние, приведшее к ранению 13-летнего Рамина Юсифова. Жестокость, имеющая целью убийство мирного населения, и в том числе детей - политика государственного терроризма, осуществляемая военно-политическим руководством Армении", - сказал Гаджиев.

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