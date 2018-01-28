ВС Армении нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки

28 января 2018 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 116 раз, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Ферехли, Гызылгаджылы, Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турция поддержит мероприятия, проводимые по случаю 100-летия АДР - министр
Политика 27 января 23:38
Венгрия хочет превратить туризм в стратегическую сферу сотрудничества с Азербайджаном – посол (Эксклюзив)
Туризм 27 января 21:02
В Нидерландах совершено нападение на азербайджано-турецкое общество культуры
Общество 27 января 18:55
News Blaze: Ни одна страна не может сравниться с Азербайджаном с точки зрения многокультурного сосуществования
Политика 27 января 13:44
Индия намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах - посол
Экономика 26 января 19:33
В Азербайджане предлагается облегчить получение некоторыми лицами гражданства
Общество 26 января 15:53
Рекомендаций ПАСЕ недостаточно для предотвращения применения смертной казни – азербайджанский депутат
Политика 26 января 15:09
The National Interest: Азербайджан остается важным партнером для США
Политика 26 января 12:33
Литва заинтересована в расширении торговых связей с Азербайджаном - министр (Эксклюзив)
Бизнес 26 января 08:14
Азербайджан в ПАСЕ привлекает внимание к гибели детей в результате нарушения Арменией режима прекращения огня
Политика 26 января 00:55
Азербайджанский депутат призвал ПАСЕ обратить внимание на нарушение армянами принципов международного гуманитарного права
Политика 25 января 23:55
Азербайджан предлагает изучать последствия вооруженных конфликтов для детей
Общество 25 января 21:31
Литва заинтересована в развитии транспортного сотрудничества с Азербайджаном
Бизнес 25 января 18:47
Азербайджан на треть увеличил поставки нефти в Китай
Энергетика 25 января 15:33
В 2017 году в Азербайджане тысячи абонентов обратились за подключением к энергосети
Энергетика 25 января 12:46
Обнародованы имена азербайджанцев, находившихся на борту пропавшего в Японском море судна
Россия 25 января 11:01
Автомобильный грузопоток из Казахстана в Азербайджан будет расти - министр
Бизнес 25 января 10:35
SOCAR назвала причины снижения экспорта азербайджанской нефти в 2017 г.
Энергетика 25 января 10:20