Необходимо скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта - турецкий премьер

БАКУ /Trend/ - Необходимо скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, сказал на открытии в Великом национальном собрании Турции фотовыставки, посвященной 26-й годовщине Ходжалинского геноцида, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Йылдырым отметил, что Турция, как и всегда, будет во всем поддерживать Азербайджан.

"Мы - одна нация, два государства. Радость Азербайджана - наша радость, печаль Азербайджана - наша печаль. Да здравствует азербайджано-турецкое братство!" - сказал он.

В открытии выставки также участвовали председатель турецкого парламента Исмаил Кахраман, председатель азербайджанского парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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