Министр обороны Азербайджана поручил принимать более жесткие меры против обстрелов со стороны армянских войск (ФОТО)

17 сентября 2018 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства побывали в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне, и проверили состояние боевой готовности личного состава, сообщает оборонное ведомство в понедельник.

Посетив подразделения, расположенные в направлении населенных пунктов, подвергавшихся в течение нескольких дней обстрелу со стороны противника, на азербайджано-армянской государственной границе, министр обороны, заслушав доклады о сложившейся обстановке, наблюдал за передовыми позициями противника.

Ознакомившись на месте с ситуацией в передовых подразделениях, министр дал конкретные указания подразделениям, расположенным в этих направлениях, в связи с неотложными ответными действиями и принятием более жестких мер против обстрела мирного населения со стороны войск Армении.

Встретившись с военнослужащими, Гасанов поинтересовался их заботами, социально-бытовыми условиями и побеседовал с ними за чайным столом.

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