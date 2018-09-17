Министр обороны Азербайджана поручил принимать более жесткие меры против обстрелов со стороны армянских войск (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства побывали в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне, и проверили состояние боевой готовности личного состава, сообщает оборонное ведомство в понедельник.

Посетив подразделения, расположенные в направлении населенных пунктов, подвергавшихся в течение нескольких дней обстрелу со стороны противника, на азербайджано-армянской государственной границе, министр обороны, заслушав доклады о сложившейся обстановке, наблюдал за передовыми позициями противника.

Ознакомившись на месте с ситуацией в передовых подразделениях, министр дал конкретные указания подразделениям, расположенным в этих направлениях, в связи с неотложными ответными действиями и принятием более жестких мер против обстрела мирного населения со стороны войск Армении.

Встретившись с военнослужащими, Гасанов поинтересовался их заботами, социально-бытовыми условиями и побеседовал с ними за чайным столом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.