Бахруз Гулиев: Армянская сторона демонстрирует желание вернуться к прежнему формату переговоров по нагорно-карабахскому конфликту

1 октября 2018 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках саммита глав государств СНГ в Душанбе был положен конец резкой риторике и заявлениям, озвучиваемым армянской стороной по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом сказал Trend главный редактор газеты “SƏS”, политический эксперт Бахруз Гулиев.

Он отметил, что сняты с повестки урегулирования претензии армянской стороны об изменении формата переговорного процесса, то есть об участии в этих переговорах незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях. «Это еще раз подтвердило, что Армения – сторона конфликта, и дальнейшие переговоры будут вестись с ней. Только таким путем можно наладить процедуру нормальных переговоров, и достичь результатов», - сказал Гулиев.

Коснувшись еще одного важного результата встречи, он сказал, что решение, принятое относительно создания дополнительных оперативных механизмов связи для пресечения инцидентов на линии соприкосновения войск и на границах, сыграет свою роль в урегулировании конфликта. «Несомненно, что эта договоренность - показатель дипломатичной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, и очередные решения, которые будут приняты между сторонами, могут внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта. Потому что очевидно то, что армянская сторона уже демонстрирует желание вернуться к прежнему формату переговоров», - сказал Гулиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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