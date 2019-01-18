Генсек ООН приветствовал соглашение глав МИД Азербайджана и Армении о принятии мер по подготовке населения к миру

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш приветствовал соглашение, достигнутое между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру, передает в пятницу Trend со ссылкой на заявление официального представителя генсека ООН.

«Генеральный секретарь приветствует встречу между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном, состоявшуюся 16 января в Париже под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении.

Как отмечается, генеральный секретарь высоко оценивает продолжающуюся приверженность сторон найти согласованное и мирное решение затянувшегося нагорно-карабахского конфликта и, в частности, приветствует соглашение министров о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру.

Генеральный секретарь вновь заявляет о полной поддержке со стороны Организации Объединенных Наций важным посредническим усилиям Минской группы ОБСЕ, говорится в заявлении.

Напомним, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Россия, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США) провели консультации с министрами иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном 16 января в Париже.

Министры обсудили широкий спектр вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру.

Сопредседатели планируют встретиться с лидерами двух стран в ближайшее время.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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