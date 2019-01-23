Президент Финляндии: Оптимизм в процессе урегулирования карабахского конфликта усилился

БАКУ /Trend/ - Оптимизм в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта усилился.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция) президент Финляндии Саули Ниинистё, отвечая на вопрос председателя комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по культуре Рафаэля Гусейнова.

«Что касается Минской группы ОБСЕ, то Финляндия полностью поддерживает процесс, который продолжается. Насколько я понимаю, оптимизм на данном этапе усилился или усиливается», - сказал он.

По словам Ниинистё, есть надежды, что появится решение, отвечающее оптимальным интересам Азербайджана и Армении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Отметим, что зимняя сессия ПАСЕ начала свою работу 21 января и продолжится до 25 января.

В делегацию Азербайджана во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым входят глава комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Сабир Гаджиев, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Севиндж Фаталиева, Эльшад Гасанов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Чингиз Ганизаде, Сахиба Гафарова и Нагиф Гамзаев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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