Хикмет Гаджиев: Требование Армении о предоставлении привилегированных прав армянской общине противоречит всем документам (ФОТО)

29 января 2019 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Требование Армении о предоставлении привилегированных прав армянской общине после того, как она подвергла этнической чистке азербайджанцев, противоречит всем документам.

Об этом во вторник на встрече правления азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана с дипломатическими представителями зарубежных стран и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

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