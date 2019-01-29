Хикмет Гаджиев: Требование Армении о предоставлении привилегированных прав армянской общине противоречит всем документам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Требование Армении о предоставлении привилегированных прав армянской общине после того, как она подвергла этнической чистке азербайджанцев, противоречит всем документам.

Об этом во вторник на встрече правления азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана с дипломатическими представителями зарубежных стран и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

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