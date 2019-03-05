Мирослав Лайчак: Минская группа ОБСЕ является единственным признанным форматом в урегулировании карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ является единственным признанным форматом в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр иностранных дел Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак на пресс-конференции в Баку по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
Лайчак отметил, что председательствующая в ОБСЕ Словакия поддерживает урегулирование этого конфликта.
"Минская группа ОБСЕ является единственным признанным форматом в переговорах, и любые изменения должны согласовываться", - сказал Лайчак.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)
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