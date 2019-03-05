Мирослав Лайчак: Минская группа ОБСЕ является единственным признанным форматом в урегулировании карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ является единственным признанным форматом в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр иностранных дел Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак на пресс-конференции в Баку по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Лайчак отметил, что председательствующая в ОБСЕ Словакия поддерживает урегулирование этого конфликта.

"Минская группа ОБСЕ является единственным признанным форматом в переговорах, и любые изменения должны согласовываться", - сказал Лайчак.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

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