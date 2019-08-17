ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

17 августа 2019 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Чинари, Айгедзор Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Коханеби Агбулаг, Гаралар Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Новрузлу Агдамского района, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов. )

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