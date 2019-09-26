Сопредседатели Минской группы ОБСЕ опровергают популистские заявления Пашиняна – аналитический центр (версия 2)

26 сентября 2019 11:18 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:59)

БАКУ /Trend/ - Обращение сопредседателей Минской группы ОБСЕ по встрече глав МИД Азербайджана и Армении, сделанное от 25 сентября, показывает, что сопредседатели опровергают популистские заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сказал председатель Аналитического центра и международных отношений Фарид Шафиев, сообщает в четверг Trend.

Руководитель Центра отметил, что сопредседатели заявили, что не признают провокационную риторику, заблаговременно определяющую результат переговоров: «Это первая официальная реакция сопредседателей Минской группы ОБСЕ, данная на заявления, озвученные в Ханкенди пятого августа текущего года, и в целом на схожие заявления, сделанные армянским руководством. В общих обращениях сопредседатели, выразив сожаление в связи с последней потерей, произошедшей на линии соприкосновения войск, таким образом, осудили убийство азербайджанского военнослужащего 22 сентября. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что сопредседатели проявляют негативное отношение к действиям армянской стороны. Но один вопрос продолжает оставаться открытым - как это повлияет на будущее переговоров?»

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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