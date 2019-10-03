МИД России: Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют посетить регион

3 октября 2019 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион. Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я думаю, что прямые переговоры между двумя государствами будут анонсироваться представителями этих государств. Могу сказать, что по согласованию с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют посетить регион для проведения переговоров, обсуждения вопроса нагорно-карабахского урегулирования. Пока сроки уточняются, и мы о них сообщим вам дополнительно», - сказала она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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