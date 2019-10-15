Турал Гянджалиев: Нам необходимо внимательно следить за переговорами с армянской общиной Нагорного Карабаха

БАКУ /Trend/ - Нам необходимо внимательно следить за переговорами с армянской общиной Нагорного Карабаха

Об этом на слушаниях парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям на тему «Карабах — это Азербайджан!», проходящих в Милли Меджлисе (парламенте), сказал председатель правления азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, сообщает во вторник Trend.

По словам Гянджалиева, своей речью на XVI ежегодной пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи и выступлением на Совете глав государств СНГ в Ашгабаде Президент Ильхам Алиев разоблачил армян.

Он отметил, что изобличение Президентом Азербайджана ущербной политики, проводимой руководством Армении - "пример для каждого из нас": «Необходимо предпринимать шаги по разоблачению армян по всему миру. Руководство Армении, фальсифицируя процесс, пытается, чтобы в переговорах по урегулированию конфликта наряду с реальными сторонами армяно-азербайджанского конфликта, в качестве третьей стороны, участвовала и преступная структура, называемая «Арцах», при этом, прибегая к различным действиям для изменения формата переговоров».

Гянджалиев подчеркнул, что на лживые утверждения армян, на их провокационные заявления по конфликту всегда следует жестко отвечать. Слова Президента Ильхама Алиева «Азербайджан – это Карабах и восклицательный знак» еще раз убеждают нас в том, что мы вернемся на свои земли. Необходимо активизироваться на всех платформах, где идет информационная война».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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