Российский сопредседатель МГ ОБСЕ о результатах визита в регион

17 октября 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов рассказал о результатах визита сопредседателей в регион, сообщает в четверг Trend.

Попов сказал, что визит сопредседателей в регион завершается сегодня: «Позавчера мы были в Ереване, где встретились с министром иностранных дел и министром обороны Армении. Сегодня состоялась встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и проходит встреча с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха. На встречах мы обсудили ситуацию, связанную с переговорным процессом, выслушали стороны. Мы также обсудили результаты переговоров, состоявшихся между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Ашгабаде. Считаем, что результаты неплохие».

Попов также коснулся вопроса организации встреч на уровне министров: «Мы пока планируем продолжать организацию встреч на уровне министров иностранных дел. Их можно организовать в рамках международных мероприятий. В декабре состоится встреча министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ, и если стороны пожелают, то мы может организовать встречу».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанское общество беспокоит безрезультатность переговорного процесса – глава общины (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 12:50
МИД Азербайджана о поездке сопредседателей МГ ОБСЕ из Еревана в Карабах и потом в Баку
Политика 16 октября 17:42
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ опровергают популистские заявления Пашиняна – аналитический центр
Нагорно-карабахский конфликт 26 сентября 10:59
Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 26 сентября 02:37
Причастные к убийству азербайджанского военнослужащего будут наказаны - МИД
Политика 24 сентября 10:19
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 20 сентября 11:14
Лента новостей
Азербайджанский фильм признан одним из самых нестандартных в США (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 14:48
В Армении река побелела из-за загрязнения отходами крупного комбината
Армения 14:44
Необходимо восстановить тюркское единство, тюркскую справедливость времен Хазарского каганата - тюрколог
Точка зрения 14:42
Бытовая оппозиция и свора троллей обречены на проигрыш - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 14:35
С 2020 года в Азербайджане начнется поэтапная сертификация учителей
Общество 14:33
Туркменистан и Китай обсудили перспективы энергетического сотрудничества
Бизнес 14:33
Реформы в сфере социальной защиты Азербайджана могут считаться образцовыми в мировом масштабе — депутат
Политика 14:31
Грузия намерена расширить экспорт цитрусовых на новые рынки ЕС
Бизнес 14:29
Железнодорожные ведомства Азербайджана и Узбекистана обсудили сотрудничество
Бизнес 14:21