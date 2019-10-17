Захарова: У нас есть согласованные документы на столе переговоров по карабахскому урегулированию

17 октября 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Задача посредников по решению нагорно-карабахского конфликта заключается в максимальном ускорении движения в направлении достижения цели окончательного урегулирования этого вопроса.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы исходим из той переговорной повестки, которая у нас имеется на столе. Мы работаем с документами, согласованными между сторонами и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Наша задача как посредников заключается в максимальном ускорении движения в направлении достижения цели окончательного урегулирования этого вопроса. Со своей стороны мы всегда призывали стороны к такому конструктивному подходу. Мы реализуем эту задачу, как нам кажется, максимально последовательно и призываем всех к конструктивной работе, к конструктивным шагам в этом направлении. У нас есть согласованные формулировки, согласованные документы, у нас есть согласованная повестка движения вперед», - сказала Захарова.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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