Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с оккупацией Зангилана (версия 2)

29 октября 2019 09:48 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» распространило заявление в связи с 26-й годовщиной оккупации Зангиланского района вооруженными силами Армении, сообщает во вторник Trend.

В заявлении говорится: «Уже 30 лет как Армения проводит на глазах у всего мира захватническую политику. В конце 80-х гг. ХХ века армяне, воспользовавшись создавшейся ситуацией для претворения в жизнь мифа о т.н. «великой Армении», вновь выдвинули необоснованные территориальные претензии в отношении Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Очень серьезные и непростительные ошибки и проармянская политика советского руководства привели к постепенному обострению ситуации в конце 1990 - начале 1991 гг., армянская агрессия в НКАО и приграничных с Арменией районах обрела еще больший масштаб. А Ходжалинский геноцид, совершенный на глазах у всего мира в конце ХХ века, стал самой кровавой страницей этой оккупационной политики».

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