Лавров: Ситуация с обменом удерживаемыми лицами между Азербайджаном и Арменией менее оптимистична

БАКУ/Trend/ - Ситуация с обменом удерживаемыми лицами между Азербайджаном и Арменией менее оптимистична.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

«В апреле в Москве была моя встреча с главами МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Была очень хорошая, незаформализованная и откровенная дискуссия, по итогам которой вырисовывались перспективы для осуществления целого ряда гуманитарных мер, мер по укреплению доверия параллельно с анализом возможных перспективных подходов к политическому диалогу по урегулированию нагорно-карабахского вопроса. И тогда обсуждались, в том числе и меры обмена удерживаемыми лицами, обмена телами погибших и взаимная поездка журналистов для того, чтобы чуть-чуть разрядить обстановку и продвигать атмосферу доверия. По журналистам при посредничестве Секретариата ОБСЕ диалог идет, есть надежда. Ситуация с удерживаемыми лицами менее оптимистична. Мы все таки исходим из того, что нужно двигаться в этом направлении», - сказал он.

Лавров отметил, что именно для того, чтобы сближать позиции и выходить на компромисс и нужны продолжающиеся усилия сопредседателей.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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