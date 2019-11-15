Попытка армянского лобби сорвать мероприятие в синагоге Лос-Анджелеса потерпела неудачу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В синагоге Нессах в Лос-Анджелесе, одной из крупнейших еврейских синагог в США, состоялось мероприятие, посвященное разоблачению политики оккупации и этнической чистки Армении против Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, мероприятие, в котором приняли участие около 400 человек, в том числе, известные религиозные деятели, руководители различных влиятельных еврейских организаций, журналисты, деятели науки и культуры, профессора университетов, зарубежные дипломаты, было организовано по инициативе и при поддержке Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Объективное представление реалий Карабаха в Лос-Анджелесе, где живет полмиллиона армян - "столице армянской диаспоры", как ее назвал Никол Пашинян, вызвало обеспокоенность у местного армянского лобби. Но все попытки лоббистов предотвратить проведение мероприятия потерпели неудачу.

В мероприятии приняли участие председатель Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, члены общины Гюльмамед Мамедов и очевидцы Ходжалинского геноцида Дурдана Агаева и Джейхун Алекперов.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана, США и Израиля, окончание гимна Азербайджана спели все участники мероприятия.

В выступившие в мероприятии главный раввин синагоги Дэвид Шофет, старшие равины синагоги Исаак Йомтовиан и Аше Эшагпур, а также президент Ирано-Американской еврейской федерации (IAJF) Сусан Азиззаде отметив, что совместное мирное проживание в Азербайджане всех народов, в том числе и евреев, в условиях свободы вероисповедания на фоне происходящих в мире межрелигиозных конфликтов и нарастающего в различных странах антисемитизма и расизма, заслуживает высокого одобрения, выразили благодарность за это Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана.

Выступивший после генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев подчеркнул, что мультикультурализм, как государственная политика, успешно осуществляется в Азербайджане под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева — Азербайджан является прекрасным примером толерантности всему миру.

Агаев, проинформировав участников мероприятия об оккупационной политике и этнической чистке, проводимых Арменией в отношении Азербайджана отметил, что представители азербайджанской общины Нагорного Карабаха прибыли с визитом в США для информирования общественности США об оккупации и грубом нарушении Арменией элементарных прав вынужденных переселенцев-азербайджанцев и, что это их первый зарубежный визит.

Выступившие затем Турал Гянджалиев, Гюльмамед Мамедов и Дурдана Агаева поделились конкретными фактами о зверствах оккупантов, о том, как они и их семьи пострадали в результате армянской агрессии. Было подчеркнуто, что на оккупированных территориях разрушены или проданы дома азербайджанцев-вынужденных переселенцев, полностью уничтожены исторические, религиозные и культурные памятники, кладбища.

Мероприятие вызвал большой интерес у участников. Они выразили возмущение несправедливостью по отношению к Азербайджану. Также присутствующие поблагодарили за подробную информацию о проблеме.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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