Мевлут Чавушоглу: Карабахский конфликт должен быть урегулирован в соответствии с международным правом

БАКУ/Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в соответствии с международным правом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе (Словакия) сказал глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу.

Он отметил, что замороженные конфликты, в том числе и нагорно-карабахский конфликт, остаются нерешенными.

«Нам нужно найти решение в соответствии с международным правом и на основе территориальной целостности. Турция скоро станет председателем Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и мы рассчитываем на сотрудничество со всеми государствами-членами и организациями. Эффективно действующая ОБСЕ поможет нам всем чувствовать себя лучше в эти неспокойные времена», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что сегодня в столице Словакии Братиславе открылось 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

В заседании участвуют более 40 глав МИД стран-членов ОБСЕ. Оно проходит под девизом «Во имя людей, диалога и стабильности».

Главы МИД стран-членов ОБСЕ и стран-партнеров, другие представители государств и правительств, обсуждают вопросы безопасности в Европе и других регионах мира и существующие проблемы.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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