Независимая газета о трагедии в Ходжалы: Преступления должны быть расследованы, а преступники наказаны

Нагорно-карабахский конфликт 26 февраля 2020 10:44 (UTC+04:00)
Независимая газета о трагедии в Ходжалы: Преступления должны быть расследованы, а преступники наказаны

Во всем мире в конце февраля поминают жертв трагедии, случившейся в 1992 году в городе Ходжалы. Небольшой городок, где в результате бессмысленной бойни погибли сотни местных жителей, для азербайджанского народа превратился в символ памяти, напоминание о бессмысленной жестокости. Как передает Trend, об этом пишет в среду Независимая газета.

Ходжалы – небольшой город, который в разгар армяно-азербайджанского конфликта 1992–1994 годов оказался в центре противостояния двух сил. База для того, чтобы именно тут случилось подобное ЧП, была заложена ранее. Населенный пункт несколько лет активно развивался – тут шло промышленное строительство, которое подкреплялось изменением демографического баланса. Население, например, пополнили турки-месхетинцы, которые были вынуждены выехать из Узбекистана. Всего за несколько лет население города увеличилось почти втрое, до 6300 человек.

Ходжалы – важный транспортный пункт. Через город Ходжалы проходят сразу несколько дорог (Агдам–Шуша, Аскеран–Ханкенди), и тут же есть единственный в Нагорном Карабахе аэропорт, который может принять крупные самолеты. Осенью 1991 года армянские силы приступили к блокаде Ходжалы, и через некоторое время добраться до города можно было лишь на вертолете. Последний рейс вертолета в Ходжалы выполнили 13 февраля 1992 года, и из-за постоянных обстрелов, которые вели осаждающие, пилоты отказывались летать в блокированный населенный пункт. К этому времени ситуация в Ходжалы была катастрофической – ни воды, ни электричества, ни отопления, проблемы с продуктами. Попытки добиться от Центра внимания к происходящему были проигнорированы, а попытки азербайджанских сил провести контрнаступление на Аскеран оказались безрезультатными.

Армянские военные утверждали, что якобы из Ходжалы при помощи тяжелого вооружения регулярно обстреливали жилые кварталы Ханкенди, однако, как показали дальнейшие события, после того как город был захвачен, какого-то серьезной боевой техники в блокированном городе не оказалось.

Хотя в регионе распространялись слухи о предстоящем 25 февраля штурме города, как говорят местные жители, предупреждения о предстоящем нападении не было.

Поздно вечером 25 февраля начался артобстрел с использованием пушек, орудий бронетехники и систем залпового огня. В результате практически сразу были уничтожены позиции обороняющихся. После начала штурма оставшиеся в городе мирные жители (примерно 2500 человек) постарались покинуть его, однако оказались под обстрелом, были убиты и взяты в плен, подверглись жестокому обращению. Некоторые (женщины и дети), спасаясь, постарались уйти через горы, но замерзли.

Так Ходжалинская трагедия стала самой масштабной и кровавой резней конфликта. В Ходжалы и окрестностях были убиты 613 человек. В списке погибших, который размещен на сайте президентской библиотеки Азербайджана, собраны сотни имен и показания выживших, которые свидетельствуют о неимоверной жестокости атакующих, которую невозможно оправдать, как это делают иногда, «соображениями военной необходимости». В списках – взрослые и дети, многие тела были обезображены или носили следы пыток, что отмечалось и в докладе российского правозащитного центра «Мемориал», посвященного трагедии. Источников о том, что происходило в Ходжалы, немало – это и подборки публикаций СМИ тех дней о случившемся, и международные доклады, и воспоминания врачей, принимавших уцелевших жителей города. «Люди бежали к лесу отдельными группами, – говорила Мирвари Халилова. – Многие так и не добежали до него... За нашими спинами раздавались предсмертные крики людей, стоны раненых. Остановиться, чтобы поднять их, было невозможно: пули свистели там и тут, сея вокруг смерть. Промедление грозило смертью. Надо было спасаться самим и спасать оставшихся в живых... У села Нахчыванлы по людям вновь начали стрелять. Несколько человек рядом со мной упали, сраженные пулями. Оставшиеся в живых вновь бросились в глубь леса. Из большой группы людей, с которыми мы бежали из города, в живых осталось лишь 11 человек. Около пяти дней, борясь с холодом и со смертью, мы шли в поисках своих». «До сих пор не могу забыть эту страшную картину... Трупы женщин, детей, стариков лежали на улицах, вокруг горели дома, стонали раненые, моля о помощи», – рассказывал один из защитников города Сулейман Аббасов.

Уже несколько десятилетий Азербайджан и представители азербайджанского народа в разных странах привлекают внимание к Ходжалинской трагедии, добиваясь, чтобы международные организации, правительства и парламенты разных стран мира дали оценку произошедшему, признали случившееся актом геноцида. Законодательные органы многих государств – среди которых Босния и Герцеговина, Колумбия, Чехия, Мексика, Пакистан, Панама, Перу, Румыния, Гватемала, а также целый ряд штатов США – приняли акты о признании геноцида в Ходжалы. Но есть и те, кто призывает «не ворошить прошлое», «двигаться дальше». Правильно ли это? Игнорировать зверства, призывать забыть их – порочная политика, ведь преступления должны быть расследованы, а преступники наказаны. Это нужно в первую очередь всем живущим, чтобы люди в любой части земли могли быть уверены: трагедия, подобная Ходжалинской, не повторится.

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