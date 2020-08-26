Задержанный армянский командир о попытке совершения провокации в Геранбое (ВИДЕО)

Нагорно-карабахский конфликт 26 августа 2020 17:03 (UTC+04:00)
Задержанный армянский командир о попытке совершения провокации в Геранбое (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Командир диверсионно-разведывательной группы армянских вооруженных сил Гурген Алавердян, задержанный 23 августа при попытке совершения провокации в Геранбойском направлении линии фронта, предоставил подробную информацию о себе, и рассказал о попытке провокации, сообщает в среду Trend.

Алавердян признался, что служит в ВС Армении, и что проник на территорию Азербайджана с разведзаданием.

Около 05:45 часов 23 августа диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершения провокации в направлении Геранбойского района фронта.
В результате решительных действий подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, противник, неся потери, был вынужден отступить.
Во ходе боя был задержан командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса,старший лейтенант Гурген Алавердян (1989).

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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