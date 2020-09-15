В результате очередной провокации Армении ранен азербайджанский военнослужащий

БАКУ /Trend/ - Вчера вечером армянская сторона совершила очередную провокацию на армяно-азербайджанской границе в направлении села Хаджаллы Товузского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

В результате грубого нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Армении был ранен прапорщик Алиев Ренат Эльдар оглу.

Ему была оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.

Ответным огнем противник был подавлен, азербайджанская армия контролирует оперативную обстановку.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)