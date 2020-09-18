Обсуждаемый в Армении законопроект по вопросам т.н. "геноцида" нацелен на обман мировой общественности — депутат

БАКУ /Trend/ - Обсуждаемый в парламенте Армении законопроект по вопросам т.н. "геноцида" нацелен на обман мировой общественности.

Об этом сказал руководитель Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона, депутат Турал Гянджалиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, законопроект рассчитан на то, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество: «В последнее время Армения с целью сокрытия военных провокаций против Азербайджана предпринимает подобные обманные, отвлекающие шаги. Посредством этого законопроекта парламент Армении часто включает в повестку вопросы вымышленного геноцида. Но ведь включение этого вопроса в повестку стороной, совершившей геноцид против азербайджанцев в Ходжалы, смехотворно».

Председатель Общины подчеркнул, что экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян непосредственно виновны в совершении геноцида в Ходжалы, их руки обагрены кровью: «Чем принимать этот законопроект, пусть лучше парламент Армении осудит участие в актах геноцида Саргсяна и Кочаряна, тогда они будут выглядеть искреннее, а то суждения армянской стороны, в такой форме говорящей о геноциде, выглядят неискренне».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )