МИД России сделал заявление о боях в Карабахе
БАКУ/Trend/ - МИД России выступил с заявлением в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Как сообщает Trend, со ссылкой на сайт МИД России, в заявлении говорится:
"По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации".
Лента новостей
Главы МИД Литвы и Латвии выразили обеспокоенность в связи с масштабной провокацией Армении в Карабахе
Армения несет ответственность за дестабилизацию ситуации в регионе - администрация президента Турции
Хикмет Гаджиев: Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении
Армянские вооруженные силы совершили масштабные провокации по всей протяженности фронта - минобороны Азербайджана
Вышел в эфир фильм из цикла "Формулы власти" памяти президента Франции Жака Ширака - проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
GIE: "Южный газовый коридор" играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Юго-Восточной Европы
В настоящее время показатель заболеваемости в Грузии условно оценивается как темно-зеленая зона - замминистра
Шамиль Айрым: Поведение Никола Пашиняна говорит о том, что его политика далека от мира и стабильности
В Казахстане отмечается положительная тенденция в области раскрытия информации нефтегазовых компаний
Ракетно-артиллерийские войска азербайджанской армии выполняют боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» (ФОТО/ВИДЕО)