МИД России сделал заявление о боях в Карабахе

БАКУ/Trend/ - МИД России выступил с заявлением в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Trend, со ссылкой на сайт МИД России, в заявлении говорится:

"По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации".