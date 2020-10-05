Известный армянский блогер осудил приказ Пашиняна обстрелять Гянджу

БАКУ /Trend/ - Известный армянский блогер Тигран Кочарян обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что он дал приказ ударить по Гяндже.

Как сообщает в понедельник Trend, в обращении на своей странице блогер очень жестко раскритиковал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и фактические обвинил его в поражении Армении в нагорно-карабахской войне.

Подчеркнув, что Россия уже не поддерживает Армению, он отметил, что правительство Пашиняна распространило ложную информацию о том, что в Ханкенди есть российские военнослужащие. Тигран Кочарян через свои источники проверил и установил, что это дезинформация. Блогер также сообщил, что на южном фронте Нагорного Карабахе (ред. Физули-Джебраильское направление) армяне потерпели полное поражение, большинство раненых скончались, ввиду отсутствия транспорта для их перевозки, а на северном направлении фронта (ред. Агдеринское направление) привлеченные наемники не выдержав артиллерийских ударов Азербайджана, были вынуждены бежать.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)