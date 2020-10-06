Оттесненные вдоль линии фронта ВС Армении обосновались на территории Армении и подвергают обстрелам населенные пункты Азербайджана - минобороны

БАКУ /Trend/ - Оттесненные вдоль линии фронта армяне обосновались на территории Армении и подвергают обстрелам населенные пункты Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, армяне наносят удары по мирным жителям в Гяндже, Мингячевире, Бейлагане, Горадизе, Горанбое, Гейгеле, Евлахе, Барде и других районах Азербайджана.

Обстрел мирных жителей и населенных пунктов ведется в основном из Чермукского, Гафанского районов Армении. Таким образом, армянская сторона продолжает совершать военные преступления, грубо нарушая нормы международного права. Такие преступления армянской стороны вынуждают Азербайджан принять адекватные меры", - добавил Анар Эйвазов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)