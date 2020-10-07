Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта бессмысленны при нынешней политике Армении – посол

БАКУ/Trend/ - Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта бессмысленны при нынешней политике Армении. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, передает Trend.

По его словам, в ходе телефонных переговоров главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего возврата сторон за стол переговоров. "Однако, в ситуации, когда вооруженные силы Армении, расширяя географию военных действий, провокационно атакуют города и районы Азербайджана, не граничащие с Нагорным Карабахом, грубо нарушают международное право и совершают, как я уже говорил ранее, военные преступления, ведение каких-либо переговоров бессмысленно", - сказал он.

"Президент [Азербайджана] Ильхам Алиев в своих недавних интервью ясно дал понять, что пока Армения, на которой лежит вся ответственность за эскалацию конфликта, не начнет соблюдать международное право, международными посредниками не будут даны серьезные гарантии деоккупации территории и представлен конкретный график по выводу вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана, прекращение военных действий и какие-либо переговоры невозможны", - подчеркнул посол.