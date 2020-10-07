Армения обнародовала новый список погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе

БАКУ/Trend/ - Обнародован новый список погибших армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе по состоянию на 7 октября, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ. В нем 40 фамилий.

Армянские военнослужащие, погибшие в Нагорном Карабахе:

Давоян Гагик Левонович, 2000 г.р.

Гушунц Гехам Сарменович, 1984 г.р.

Мнацаканян Эдмон Артакович, 2001 г.р

Хачатрян Ваге Грантович, 2000 г.р.

Караджян Гор Акопович, 2000 г.р.

Аветисян Князь Геворкович, 2000 г.р.

Варданян Айк Оникович, 2002 г.р.

Варданян Гор Гургенович, 2002 г.р.

Гаспарян Гор Геворкович, 2001 г.р.

Абраамян Севак Арменович, 2001 г.р.

Арзуманян Ашот Согомонович, 2001 г.р.

Мелконян Самвел Саятович, 2000 г.р.

Герасимян Марат Грачикович , 2000 г.р.

Ованнисян Симон Артакович, 2000 г.р.

Акопян Мкртыч Акопович, 1986 г.р.

Хачатрян Гарник Усикович, 1987 г.р.

Айрапетян Гарник Генрихович, 1976 г.р.

Ованнисян Ерванд Артемович, 1986 г.р.

Агасян Артур Григорьевич, 1997 г.р.

Меликян Ованес Мушегович, 1994 г.р.

Енгоян Патвакан Арамович, 1995 г.р.

Азатян Грант Семенович, 1997 г.р.

Варданян Нарек Варданович, 1993 г.р.

Санасарян Шираз Жорикович, 1998 г.р.

Аванесян Шамо Николаевич, 1987 г.р.

Григорян Карен Грачикович, 2001 г.р.

Ахинян Артур Аркадьевич, 2001 г.р.

Амбарцумян Давид Микаелович, 2001 г.р.

Закарян Давид Ашотович, 2000 г.р.

Гамбарян Давид Мамиконович, 2001 г.р.

Бадалян Артур Робертович, 2001 г.р.

Айрапетян Гегам Варданович, 2000 г.р.

Айвазян Татул Камоевич, 2001 г.р.

Варданян Ованнес Айкович, 2001 г.р.

Мурадян Геворк Аратович, 2001 г.р.

Мелконян Тигран Ваанович, 2000 г.р.

Кечоян Арсен Каренович, 2001 г.р.

Читян Марсель Рафаелович, 2001 г.р.

Азатян Гриша Гагикович, 2001 г.р.

Кочарян Виген Гамлетович, 2001 г.р.

Итого, потери с армянской стороны среди военных составляют более 280 человек.