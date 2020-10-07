Уничтожен очередной БПЛА Армении
БАКУ /Trend/ - 7 октября, примерно в 22:00 беспилотный летательный аппарат ВС Армении предпринял попытку пролета над Агстафинском районом на армяно-азербайджанской границе, передает Trend со ссылкой на министерство обороны.
Обнаруженный силами ПВО Азербайджана беспилотный летательный аппарат ВС Армении был немедленно уничтожен.
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