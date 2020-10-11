В случае несоблюдения Арменией условий прекращения огня Азербайджан имеет полное право возобновить военные действия - эксперт

БАКУ /Trend/ - В случае несоблюдения Арменией условий достигнутого соглашения о прекращении огня, Азербайджан имеет полное право возобновить военные действия до полного освобождения оккупированных территорий.

Об этом сказал Trend в субботу руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По словам Велизаде, режим прекращения огня, который сегодня вступил в силу, должен, прежде всего, побудить армянскую сторону всерьез задуматься над теми печальными последствиями, к которым привела армянская авантюра, удержание азербайджанских земель под оккупацией на протяжении длительного времени.

«Естественно, армянская сторона должна сделать все соответствующие выводы. Режим прекращения огня носит временный характер, война продолжается, военные действия не прекращаются в целом, и пока не будут удовлетворены требования, содержащиеся в базовых документах, относящихся к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, война не прекратится. Глава нашего государства недвусмысленно дал понять, что азербайджанская армия настроена самым решительным образом, что альтернативы военному решению конфликта в настоящее время не наблюдается. К сожалению, армянская сторона сделала все возможное для этого», - сказал Велизаде.

Он отметил, что после каждой войны наступает мир, и долгосрочный, прочный мир должен базироваться на тех принципах, которые были изначальна обговорены, в частности, в базовых документах, в четырех резолюциях Совбеза ООН, документах других организаций, требующих безусловного вывода армянских оккупационных сил с азербайджанских земель, восстановлении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"Минская группа и в целом модераторы переговорного процесса должны осознать, что сегодня ситуация кардинальным образом изменилась, нет статус-кво, нет линии фронта. Мы не нуждаемся в одолжениях, тем более в территориальном шантаже, Азербайджан возвращает свои оккупированные территории силой оружия, нам, к сожалению, не оставили другого выбора, мы хотели мирным путем это сделать. Мы теперь это делаем военным путем и просьба армянской стороны вернуться к довоенной форме переговоров неактуальна и бессмысленна», - сказал политолог.

«Что касается Минской группы ОБСЕ, то ее потенциал не исчерпан, нужно использовать весь потенциал полностью и обратить внимание на то, что членом Минской группы является Турция, которая может задействовать весь свой переговорный потенциал, чтобы ускорить решение конфликта. Азербайджан может активно привлекать Турцию в качестве модератора переговорного процесса, поскольку совершенно очевидно, что Армения заручилась поддержкой одного из сопредседателей Минской группы - Франции, которая в последнее время открыто выступает на стороне Армении», - подчеркнул он.

Отметив, что события развиваются стремительно, Велизаде добавил, что поступает информация о нарушении Арменией режима прекращения огня.

"Скорее всего, армянская сторона не отойдет от своей деструктивной политики, и в случае подобных отклонений армянской стороны от условий достигнутого соглашения, Азербайджан имеет полное право возобновить военные действия до полного освобождения оккупированных территорий. Армения должна вывести свои войска, и здесь не может быть никаких условий», - подытожил он.

(Автор: Наргиз Садыхова, Тамилла Мамедова)