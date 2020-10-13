ВС Армении подвергают обстрелу территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов
БАКУ /Trend/ - ВС Армении грубо нарушая режим гуманитарного перемирия, подвергают обстрелу территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.
Об этом Trend сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
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