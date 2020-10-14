Заявление Общества онкологов Азербайджана

Председатель Общества онкологов Азербайджана академик Джамиль Алиев выступил с заявлением для мировых онкологических исследовательских центров, международных ассоциаций здравоохранения и медицинского сообщества о мерах, принимаемых для предотвращения военных провокаций Армении против Азербайджана и сложившейся ситуации.

В заявлении мировое медицинское сообщество и онкологические структуры были проинформированы о 27-летней оккупационной политике Армении, ее коварной политике, которая представляет собой постоянную угрозу миру и безопасности в регионе, попытках некоторых международных организаций подходить к Азербайджану с двойными стандартами и нынешней военно-политической ситуации в нашей стране.

В заявлении говорится, что после прихода к власти режима Пашиняна безрезультатные мирные переговоры, которые продолжались почти 30 лет, зашли в тупик. Воспользовавшись этим, оккупационный режим стал ставить перед Азербайджаном неприемлемые условия и делать опасные заявления. Продвигая лозунг "Карабах - это Армения и точка" и усиливая его концепцией "новой войны за новые территории", Пашинян фактически сделал переговорный процесс бессмысленным и вынудил Азербайджан пойти на войну.

В заявлении говорится: "27 сентября 2020 года Вооруженные силы Республики Армения начали широкомасштабные боевые действия против Азербайджанской Республики вдоль линии соприкосновения, интенсивно обстреливая позиции Вооруженных сил Азербайджана, а также населенные пункты. Вооруженные силы Азербайджана, исходя из права на самооборону и международные гуманитарные нормы, приняли решение о проведении контрнаступательных операций против оккупационных сил Армении в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

С того дня в Гяндже, Мингячевире, Физули, Евлахе, Геранбое, Нафталане, Билясуваре, Тертере, Агджабеди, Барде, Хызы и других населенных пунктах, расположенных в 50-250 километрах от линии соприкосновения погиб 41 мирный житель, ранены более 207 гражданских лиц. Кроме того, были разрушены или серьезно пострадали 1185 жилых домов, 57 многоквартирных жилых домов и 148 гражданских объектов. Армянские вооруженные силы также атаковали частную собственность, водохранилище и электростанцию в Мингячевире, трубопроводы, по которым идет сырая нефть и природный газ из Каспийского моря в Европу (трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский трубопровод), здание областного суда, школы, детские сады, рынки и магазины в Тертерском регионе. 11 октября армянскими вооруженными силами тяжёлому обстрелу был подвергнут город Гянджа, и в результате ракетного​ обстрела многоэтажных зданий в центре города погибли 10 мирных жителей, в том числе пять женщин, 35 человек были ранены, а также более десяти многоэтажных зданий и более сотни объектов различного назначения получили значительный ущерб.

За нынешним армяно-азербайджанским вооруженным конфликтом стоит армянская политика - ее незаконная оккупация международно признанного и исторически азербайджанского Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов.

Следует отметить, что все международные дипломатические усилия, в том числе переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию вооруженного конфликта, до сих пор терпели неудачу из-за неконструктивного подхода правительства и руководства Армении.

Правительство Армении категорически отказывается выполнять резолюции 822, 853, 874, 884 Совета Безопасности ООН от 1993 года и ряд резолюций ведущих международных организаций, таких как Движение Неприсоединения, Совет Европы и Европейский союз, в которых Нагорный Карабах и прилегающие районы признаются неотъемлемой частью Азербайджана, и в которых отмечено, что вооруженные силы Армении немедленно, полностью и безоговорочно должны уйти с оккупированных азербайджанских территорий.