Нападение Армении на Гянджу разбивает надежды на урегулирование карабахского конфликта мирным путем - турецкий эксперт

БАКУ /Trend/ - Нападение Армении на азербайджанский город Гянджа разбивает надежды на урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирным путем, сказала Trend научный сотрудник немецкого Центра прикладных исследований Турции (CATS) Безен Джошкун.

Джошкун напомнила, что в Москве после 10 часов переговоров министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня «по гуманитарным соображениям для обмена военнопленными, другими задержанными и трупами».

«Помимо прекращения огня, было решено начать предметные переговоры, направленные на быстрое достижение мирного урегулирования. ЕС, Россия и США призвали прекратить боевые действия и вернуться к мирным переговорам при посредничестве Минской группы. Однако всего через несколько часов после объявления прекращения огня армянские силы атаковали город Гянджа, который находится далеко за пределами зоны конфликта. Этот инцидент разрушил надежды на урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирным путем. Кроме того, нападение армян на азербайджанский город явилось провокацией для новой эскалации столкновений», - сказала она.

«Несмотря на то, что армянская сторона оправдывала свои атаки как так называемые «ответные меры на нападения Азербайджана», нападение Армении на Гянджу, после вступления в силу режима прекращения огня, является явным нарушением международного права. Такие провокационные нападения могут поставить под угрозу большое количество жизней с обеих сторон, и даже есть риск перерастания в региональную войну», - сказала она.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)