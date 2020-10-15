ОИС призвала к решению карабахского конфликта на основе уважения территориальной целостности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выразил обеспокоенность нарушением армянскими ВС гуманитарного режима прекращения огня, достигнутого 10 октября на встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Москве, сообщает Trend в четверг со ссылкой на ОИС.

«Подтверждая свою солидарность с Азербайджаном, напоминаем о решениях Организации исламского сотрудничества и соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН и призываем к политическому урегулированию конфликта между двумя странами на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана», - говорится в заявлении.

Генеральный секретариат ОИС также выразил глубочайшие соболезнования семьям азербайджанских шехидов, правительству и народу Азербайджана, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

(Автор: Наргиз Садыхова)